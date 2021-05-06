Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinliler, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etti. Şeyh Cerrah'taki gösteriye, evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan aile üyelerinin yanı sıra Doğu Kudüs’te ikamet eden çok sayıda Filistinli katıldı. Bölgede gerginliğin artması üzerine İsrail polisi göstericilerin üzerine toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı. Ömer el-Hatib isimli Filistinli genci yere yatıran bir İsrail polisi, Hatib'in boynuna diziyle bastı. Hatib'in İsrail polisine "Nefes alamıyorum, beni boğuyorsun" dediği duyuldu. Ömer'in gözaltına alma şekli, ABD’de polisin boynuna bastırıp nefessiz bırakarak ölümüne sebep olduğu siyahi “George Floyd” vakasını hatırlattı.

EVLERİNE EL KONULUYOR

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı. Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi ailenin itirazını reddetmişti. İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında yedi ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti. İsrail mahkemesi son olarak Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinli üç ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.