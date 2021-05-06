İddiaya göre S. Arabistan, bu yıl da başka ülkelerden hacı adayı kabul etmeyecek. Yabancı basına konuşan iki yetkili, yalnızca aşılanmış veya en az altı önce koronavirüsü atlatmış Suudi Arabistan vatandaşlarının hac ibadetine izin verileceğini aktardı. Ayrıca yaş sınırı getirileceği de öne sürüldü. Hükûmet medya ofisi ise konuyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.
Suudi Arabistan haccı yasaklıyor
06.05.2021 - 03:22 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 03:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’ın artan koronavirüs vakaları ve yeni varyantlar sonrası hac ziyaretleriyle ilgili yeni bir karar aldığı ileri sürüldü.
Etiketler : suudi arabistan,hac yasaklama,
788101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/788101.aspx
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