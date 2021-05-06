Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre S. Arabistan, bu yıl da başka ülkelerden hacı adayı kabul etmeyecek. Yabancı basına konuşan iki yetkili, yalnızca aşılanmış veya en az altı önce koronavirüsü atlatmış Suudi Arabistan vatandaşlarının hac ibadetine izin verileceğini aktardı. Ayrıca yaş sınırı getirileceği de öne sürüldü. Hükûmet medya ofisi ise konuyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.