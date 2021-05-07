Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakıcılardan Lizz Truitt, “Ördek bize getirildiğinde biz onun bir daha yürüyüp yürüyemeyeceğini bilmiyorduk. Ördekler suyu çok sever. Biz de acaba bacaklarını kullanabilecek mi diyerek onu suya koyduk. İçgüdüsel olarak bacaklarını hareket ettirmeye başladı. Biz de sinirlerde bir hasar olduğu düşüncesiyle ileriye dönük tedavi için ümitlendik” dedi. Bionic Pets firması ördek için içeride ve dışarıda kullanabileceği tekerlekli iki protez yaptı. Fizik tedavi gören Kiwi, bir yandan da canavar kamyon denilen oyuncakların tekerlekleriyle yürümeyi yeniden öğreniyor. Truitt, “Giderek güç kazanıyor. İleride daha da hızlanacak. Yeni tekerlekleriyle çok mutlu” diye konuştu.