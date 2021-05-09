Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’nin en küçük YouTuberları Gaby ve Alex Vilumsone, geçen sene 1,1 milyon sterlinden fazla (yaklaşık 13 milyon TL) servet kazandı. 6 ve 7 yaşlarındaki kardeşler bu serveti oyuncaklarla oynayarak, evde pankek yaparak elde etti. Çocukların yer aldığı YouTube kanalı 7,9 milyar görüntüleme aldı. Çocuklar adına kurulan Toys and Little Gaby (Oyuncaklar ve Küçük Gaby) şirketinin, önceki sene 352.842 sterlin olan kazancı Nisan 2020’de 1.529.658 sterline çıktı. YouTube kanalını, çocukların Letonya doğumlu anneleri Sabine Vilumsone (30) işletiyor.