Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de eski futbolcu Ashley Cain (30) ile Safiyya Vorajee, geçtiğimiz yıl kızları Azaylia'yı kucaklarına almış ama bebeklerine, doğduktan kısa bir süre sonra lösemi teşhisi konulmuştu. Minik kızın hayata tutunması için GoFundMe’den yardım kampanyası başlatılmıştı. Azaylia, sekiz ay süren mücadeleden sonra 24 Nisan’da hayatını kaybetti. Kızı adına açılan hesapta 115.400 kişinin katkısıyla kısa sürede 1,6 milyon sterlin (18 milyon TL) biriktiğini açıklayan Ashley, “Maalesef bu para Azaylia’nın işine yaramayacak. Ama yine de parayı olumlu şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz” ifadesini kullandı. Ashley, paranın bir kısmını “Azaylia'yı büyülü ve hak ettiği şekilde uğurlama” için kullanacaklarını, kalan kısmıyla da kızları adına çocuklara yardım kuruluşu açacaklarını belirtti.