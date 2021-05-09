Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya hükümeti, halktan daha fazla vergi toplanması amacıyla vergi reformu yasa tasarısı hazırladı. Bunun ardından halk 28 Nisan'da protestolar başlattı. Polis ile eylemciler arasında ara ara çatışmalar yaşandı. Çıkan olaylarda binden fazla kişi yaralandı, 500'den fazla kişi gözaltına alındı, 24 gösterici de can verdi. Bu yaşananlar sonrası hükümet geri adım attı.

SOKAKLAR SARI, MAVİ, KIRMIZI

Bu arada, İspanya'da yaşayan Kolombiyalılar, ülkelerindeki protestoculara Barselona, Madrid ve Valencia şehrinden destek verdi. Eylemciler, üstlerinde Kolombiya milli takımı formaları, ellerinde Kolombiya bayrakları ile şehir merkezine yürüdü. Göstericiler sık sık, "Kolombiya, arkadaşım, Barselona seninle", "Evet, yapabiliriz" ve "Çok yaşa Kolombiya"nın yanı sıra ülkedeki protestoları aşırı sol gerilla gruplarıyla ilişkilendiren eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe aleyhinde sloganlar attı.

Öte yandan, Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, İspanya'da yaklaşık yarım milyon Kolombiyalı yaşıyor.