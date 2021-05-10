Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eli kanlı İsrail güçlerinin Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırıları ve müdahalesi her geçen gün artarak devam ediyor. İsrail, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldırmış, olayda 300’e yakın Filistinli yaralanmıştı. Filistinlileri ses bombası ile hedef alan İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın kapısına ve içerisine zarar verdi. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya verdiği hasar Filistinli vatandaşlar tarafından görüntülenirken, Filistinliler saldırının ardından Mescid-i Aksa’yı temizlemeye başladı.