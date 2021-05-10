Eli kanlı İsrail güçlerinin Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırıları ve müdahalesi her geçen gün artarak devam ediyor. İsrail, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldırmış, olayda 300’e yakın Filistinli yaralanmıştı. Filistinlileri ses bombası ile hedef alan İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın kapısına ve içerisine zarar verdi. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya verdiği hasar Filistinli vatandaşlar tarafından görüntülenirken, Filistinliler saldırının ardından Mescid-i Aksa’yı temizlemeye başladı.
İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa’ya verdiği hasar böyle görüntülendi
10.05.2021 - 20:06 | Son Güncelleme: 10.05.2021 - 20:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İşgalci İsrail güçlerinin, Filistinlilere karşı yapmış olduğu müdahalede Mescid-i Aksa’ya verdikleri hasar böyle görüntülendi.
Etiketler : kudüs,israil,filistin,
789148 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/789148.aspx
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