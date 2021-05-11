Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Shionogi Başkanı Teşirogi İsao, düzenlediği basın toplantısında, şartların oluşması halinde 2021 yılı içerisinde Kovid-19 aşısı üretimini tamamlayarak piyasaya sürebileceklerini açıkladı.

Teşirogi, "Firma güçlü yatırım yoluyla Kovid-19 salgınının bir an önce kontrol altına alınması için katkıda bulunmak istiyor." dedi.

Üretilip piyasaya sürülmesi halinde Shionogi aşısı, Japon üretimi ilk Kovid-19 aşısı olacak.

Kyodo ajansının haberinde aşının etkisi ve güvenilirliğinin saptanmasını kapsayan testlerin düzenlenmesi için Japon üreticinin, Sağlık Bakanlığı ile müzakere halinde olduğunu bildirdi.

Buna göre Shionogi yıllık 10 milyon kişinin aşılanmasını kapsayacak doz miktarına yönelik üretim hattını tamamladı. Firma üretim hattı kapasitesini artırmayı hedefliyor.