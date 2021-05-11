Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimiyle ilişkiler kesildikten sonra, yeni ABD Başkanı Biden’ın Abbas’a yazılı bir mesaj gönderdiği belirtildi. Haberde, Biden’ın mesajında son siyasi gelişmeleri, mevcut durumu ve ABD ile Filistin Devleti arasındaki ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Bu mesaj, Biden'ın ocak ayında ABD Başkanı seçilmesinden bu yana iki taraf arasındaki ilk temas sayılıyor. Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimi, nisan ayında, Trump başkanlığındaki eski ABD yönetiminin Filistin halkına askıya aldığı yardımlara devam etme kararı almıştı.