Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

İsrail işgal güçleri, Kudüs merkezli saldırılarını sürdürüyor. Kudüs’ü Yahudileştirme ve Mescid-i Aksa’yı işgal faaliyetlerini artıran İsrail, diğer yandan Golan-Suveyda-Tedif-Deyr ez-Zor ve Haseke hattında korsan koridor inşa etmeye çalışıyor. Terör örgütü PKK’yı Türkiye sınırından Akdeniz’e indirme hayalinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) operasyonları ile sona ermesinin akabinde uygulamaya konulan proje, aynı zamanda İsrail’in güney koridorundan Fırat-Dicle arasındaki "Vadedilmiş Topraklar"a ulaşması anlamına geliyor. Haseke merkezli Cubar Aşireti Reisi ve aynı zamanda Suriye Aşiret ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Mudar Hamad, İsrail’in bu yolla Türkiye’ye komşu olmak istediğini ve sınır boyu dört farklı noktada MOSSAD (İsrail ulusal istihbarat teşkilatı) karargâh kurulduğunu söyledi. Gazetemize konuşan Hamad, bölgeye çok sayıda İsrailli uzman, bürokrat yanında İsrail istihbaratında görevli müsteşarların geldiğini ve bazılarının uzun süre kaldığını ifade etti.

BÖLGE İNSANSIZLAŞTIRILDI

Suriye’nin önemli aşiretlerinden Cubur aşireti lideri Mudar Hamad, İsrail’in merkezde olduğu plan dahilinde iki buçuk milyon Suriyelinin bölgeden çıkarıldığını söyledi. Hamad, "Türkiye’nin, Afrin, Fırat Kalkanı, Tel Abyad ve Resülayn operasyonları sebebiyle 2015 yılında çizilen PKK-İsrail koridoru iptal edildi. O dönem Haseke, Kamışlı, Aynel Araba, Tel Abyad, Resülayn, Cerablus, Afrin, Hırbıt el Cuz, Gımam kıyı şeridinden Akdeniz’e PKK’yı indirme hesabı yapılmıştı. Ancak PKK’yı denize indirme gibi gösterilen olayın arka planında İsrail’i "Vadedilmiş Topraklar; Arzı Mevud sahasına taşıma emeli yatıyordu’’ dedi.

MOSSAD’A DÖRT NOKTADA OFİS

Mudar Hamad, "yüzyılın en kanlı projesi" dediği İsrail’in Türkiye’ye komşu olma hayali ile ilgili şunları anlattı: Her şeyden önce bu durum Türkiye’nin millî güvenliği açısından PKK’dan çok daha büyük bir tehdit olur. İsrail, bu amaca ulaşmak için PKK’yı kullanıyor. Tıpkı Filistin’de olduğu gibi Suriye ve Irak’ta da on binlerce kilometrekare bu kirli plan için insansızlaştırıldı. Daha önce ismini bile anmanın ölüm olduğu yerlerde MOSSAD ajanları cirit atıyor. Şu an Türkiye sınırına sıfır noktadaki Rimeylan, Kamışlı, Malikiye ve Amude’de MOSSAD’a ait noktalar var. Haseke’nin Müfti mahallesinde dört katlı bir binayı ana karargâh olarak kullanıyorlar. Lojistik üs olarak Haseke güneyinde yer alan Şeddadi ilçesini seçtiler; Mukayyem Bulgari denilen yer tamamen MOSSAD’a tahsis edildi. İlçe merkezinde İstirahat el Vezir ismi verilen ve rejim döneminde Suriyeli bakanların istirahati için yapılan konukevi yine MOSSAD ajanlarına verildi. Kamışlı’da sınıra çok yakın bir noktada bulunan el Kaddur mahallesinde üç ev, İsrail ajanları tarafından kullanılıyor.

SAHTE KİMLİKLE DOLAŞIYORLAR

MOSSAD ajanları bölgede çoğunlukla kendilerini petrol mühendisi olarak tanıtıyor. Bazen de gazeteci ya da tüccar kimliği kullanıyorlar. Geçtiğimiz yıldan bu yana PKK bölgelerine çok sayıda İsrail ürünü getiriliyor. İsrail bu alanlara askerî ekipman yanında beyaz eşya, telsiz, cep telefonları ve gıda ürünleri taşıyor. Bu sevkiyata en son virüs aşısı da eklendi. Bölgeye sızan ajanlar Nusaybin-Mardin sınırında yoğun izleme faaliyeti yürütüyor. Aynı kapsamda Yarubiye’den Irak-Sincar ve Kandil bölgelerine de girip çıkıyorlar.

ÖNCELİK ÜRDÜN-IRAK-SURİYE SINIRI

Tel Aviv’den Haseke’ye ulaşacak İsrail koridoru için Süveyda ili ilk basamak. Burada nüfusun tamamına yakını Dürzi ve büyük oranda İsrail’le anlaştılar. İkinci aşama ise Süveyda’dan Ürdün sınırında koalisyon üssü olan Tenef bulunuyor. El Tanef hem Ürdün hem de Irak ve Suriye sınırlarında oldukça kritik bir nokta. İsrail’in güneyade açmak istediği korsan koridorun ikinci merhalesi Süveyda-Tenef bağlantısını sağlamak. Ardından Tenef-Deyr ez-Zor güzergâhı kalıyor ki; bu konuda İsrail-ABD ve Rusya anlaştı. Ruslar büyük bölümü çöl olan alan alanın İsrail’e tahsis edilmesi konusunda taahhütte bulundu. Karşılığında ise çok büyük uranyum, fosfat, gaz ve petrol potansiyeline sahip Humus’un Palmira ve çevresindeki yerleşkelerini istedi ve aldı.

AKKA'DAN HASEKE'YE LOJİSTİK HAT

İsrail’in PKK aparatını kullanarak bölgeye yerleşme ve Vadedilmiş Topraklar idealini gerçekleştirme projesinde Rusya ile birlikte ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun da önemli rolü var. Rusya muhalifleri bahane ederek yüz binlerce Suriyeli sivili ülke dışına attı. ABD liderliğindeki koalisyon ise DEAŞ’ı gerekçe göstererek girdikleri kuzey ve doğu bölgelerini yağmaladı, insanlarımızı katletti ve sağ kalanları sürdü. Sonrasında tatbike başlanan İsrail-PKK koridorunda El Tenef bölgesi çok büyük önem taşıyor. Tenef’te ABD ve koalisyon güçleri var. Türkiye’nin PKK bölgelerine Irak’tan açılan Semelka lojistik hattını kapatması ihtimaline karşı Ürdün’ün Akka kentinden Haseke’ye sevkiyat güzergâhı oluşturmaya çalışıyorlar. Rejim ve İran’ı bu konuda tehdit olarak görmüyorlar. En büyük teminatları da çöl bölgesinde konuşlu durumdaki Rusya. DEAŞ’ın bölgede artan hareketliliği de yine bölgeyi kontrol etme amaçlı bahane olacak.

PLAN AŞAMALAR HÂLİNDE İLERLİYOR

İsrail’in işgal ve terör koridoru toplamda 630 kilometre uzunluğa sahip. İlk adım olan Süveyda-Tenef arası 140 kilometre. Tenef-Haseke ise 400 kilometre mesafede. Bunun 80 kilometrelik kısmı ise Golan-Süveyda periyodu. Tel Aviv yönetimi bu planı aşamalar hâlinde tatbik ediyor. Golan-Süveyda ayağına bitmiş gözü ile bakıyorlar. Tenef’i de kendilerinin addediyorlar. Şimdi öncelikle Tenef-Deyr ez-Zor bağlantısını kurmaya çalışacaklar.’

SİYONİST PLAN İYİ OKUNMALI

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Hamad, son dönem Kamışlı’da yaşanan olayları da aynı kirli tezgâhın parçası olarak değerlendirdi ve PKK’nın Heliko ve el Tay mahallerinden binlerce Arab’ı bölgeden çıkarmaya çalıştığını aktardı. Hasekeli Aşiret lideri Hamad’a göre İsrail’in bölgeye yerleşmesi durumunda ilk katledeceği kitle bölgede kalan Kürtler olacak. Hamad Kudüs’te yaşananlar ve Filistin’de adım adım uygulanan Siyonist planın iyi okunması ve doğru anlaşılması gerektiğini söyledi.