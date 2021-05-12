Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da üç aslan, nesillerinin devamı için bir koruma bölgesinden diğerine nakledildi. Uyuşturulan aslanlar, özel uçağa bindirilirken veteriner Andy Fraser de her biri yaklaşık 200 kilo olan Kalahari aslanlarının yanında seyahat etti. Yolculuktan önce açıklama yapan Fraser, “Umarın yolculuk sırasında tek duyduğum, aslanların kükremesi değil uçağın motor sesi olur” dedi. Nakil, çevreci grup The Bateleurs tarafından gerçekleştirildi.