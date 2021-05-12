Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dalgıca kocaman dişlerini gösteren köpek balığı neyse ki saldırıda bulunmadı. Moore, kocaman cüssesini göz önüne alınca köpek balığının hamile olabileceğini ifade etti. Tecrübeli bir dalgıç, fotoğrafçı ve çevreci olan Moore, zaman zaman Florida açıklarında dalışlar yapıp fotoğraf ve görüntüleri Instagram sayfasında paylaşıyor.