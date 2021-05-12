Dalgıca kocaman dişlerini gösteren köpek balığı neyse ki saldırıda bulunmadı. Moore, kocaman cüssesini göz önüne alınca köpek balığının hamile olabileceğini ifade etti. Tecrübeli bir dalgıç, fotoğrafçı ve çevreci olan Moore, zaman zaman Florida açıklarında dalışlar yapıp fotoğraf ve görüntüleri Instagram sayfasında paylaşıyor.
Köpek balığıyla burun buruna!
12.05.2021 - 16:21 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Florida eyaletinde 55 yaşındaki dalgıç John Moore, Jupiter açıklarında yaptığı dalış sırasında dev köpek balığıyla burun buruna geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD,
789459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/789459.aspx
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