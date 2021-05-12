Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz basınına göre, yaklaşık 6 bin 350 TL'ye karşılık gelen 535 sterlinlik borca ilişkin hüküm, karar veri tabanına 26 Ekim 2020'de eklendi. Borcun alacaklısı ve niteliği henüz bilinmezken, BBC'ye konuşan bir Başbakanlık yetkilisi, karara ilişkin "hiçbir dayanağı olmayan tamamen temelsiz bir iddia" açıklamasında bulundu. Yetkili, konunun mahkemeye nasıl taşındığını araştırdıklarını ve kayıttan düşürülmesi için harekete geçtiklerini söyledi.



Daire tadilatı ve yurt dışı tatili nedeniyle soruşturuluyor

Karara ilişkin haberler, Johnson'ın Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin tadilatı, bir yurt dışı seyahatinin ücretini kimin ödediği ve bu konuda parlamentonun doğru bilgilendirilip bilgilendirilmeği konusundaki tartışmaların ardından geldi. Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings, tadilatın, Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla yapıldığını belirterek, "etik dışı, aptalca, muhtemelen yasa dışı" iddiasında bulunmuştu.