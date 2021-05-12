Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlediği silahlı saldırı sonucu aralarında okul çalışanları, öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu toplam 9 kişiyi öldüren ve 23 kişiyi yaralayan 19 yaşındaki İlgaz Galyaiev, Kazan’da yer alan Sovetsky Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Hakkında 2 veya daha fazla kişiyi öldürmek suçlamasıyla dava açılan Galyaviev, mahkemede rahat tavırlar sergileyerek, zihinsel ve fiziksel hiçbir sorununun olmadığını ifade etti. Savcılık tarafından kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul eden Galyaviev, saldırıyı gerçekleştirme nedeniyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapmadı.



Okula girdiği gibi patlayıcı yerleştirmiş

Ayrıca duruşma sırasında Müfettişlerin Mahkeme Heyetine sunduğu raporun ardından saldırıya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Raporda, Galyaviev'in okula silahıyla girdikten sonra ilk kata el yapımı bir patlayıcı yerleştirmesinin ardından üst katlara çıkarak, silahıyla 17 el ateş ettiği ifade edildi. Patlayıcının ise etkisiz hale getirdiği belirtilirken, Galyaviev'in saldırıyı planlı bir şekilde gerçekleştirdiği savunuldu. Müfettişlerden gelen raporların ve savcının talebi doğrultusunda mahkeme heyeti, İlgaz Galyaiev isimli saldırganın tutuklanmasına karar verdi.

2 ay sonra tekrar mahkemeye çıkarılacak

Mahkeme, tutuklanmasına karar verdiği Galyaiev'in 11 Temmuz 2021 tarihinde yeni bir duruşmanın olacağını belirtti. Mahkeme, duruşma tarihine kadar saldırganın adli ve psikolojik muayeneden geçeceğini, bu süre zarfında soruşturma komitesinin de soruşturmayı tamamlamasının bekleneceğini duyurdu. Soruşturmanın 11 Temmuz’a kadar tamamlanamaması durumunda ise, saldırganın duruşmasının 2 ay daha ertelenebileceği kaydedildi.