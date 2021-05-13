Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, İsrail ile ABD yönetimine tepkilerini ortaya koydu. Çok sayıda Filistinli, Türk ve ABD'linin yanı sıra Ortodoks Yahudi grupların da destek verdiği gösteride Filistin asıllı ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib konuşma yaptı ve İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Tlaib, İsrail'in "ırkçı" uygulamalarının yanı sıra son günlerde sivillere yönelik saldırılarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve ABD yönetiminin İsrail'e verdiği desteğin Filistin'e baskıya dönüştüğünü dile getirdi. Daha sonra sayıları bir anda artan ve binlere ulaşan kalabalık Washington sokaklarında yürümeye başladı. Dışişleri Bakanlığı önünde başlayan yürüyüşe katılan binlerce kişi ellerinde Filistin bayrakları ve sloganlar eşliğinde Beyaz Saray'ın önüne kadar geldi. Beyaz Saray önünde de ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde gösteri düzenledi. Gösteriyi organize eden Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar adlı kuruluşun başkanı Osama Abuirshaid, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin övgüye değer olduğunu vurguladı ve "Filistinli çocukların bombalanması herkesi rahatsız etmeli" dedi.