Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmelerin yanı sıra, İsrail'in, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'de Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

ERDOĞAN'IN FİLİSTİN İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİ

İşgal devleti İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını artırmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok devlet başkanı ile İsrail zulmünü görüştü.