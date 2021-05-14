Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Plan kapsamında ilaç, tıbbi malzeme ve ambulans desteğinin yanı sıra saldırılardan etkilenen ve evleri yıkılan ailelere gıda kolisi ile kira, ev eşyası, tadilat ve kıyafet yardımında bulunulacak. Faaliyetler kapsamında 20 bin aileye acil insani yardım ve evleri yıkılan veya zarar görenlere de hane başı 42 bin 500 lira nakit desteği sağlanarak, söz konusu diğer yardımlar verilmeye başlandı. Kızılay özellikle Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucu yaralanan Filistinlilerin imkânlar dâhilinde Türkiye ve Mısır'da tedavilerinin yapılmasını da planlıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da, Filistin Kızılay’ının Kudüs şubesi bünyesinde hizmet veren doğum ve kadın hastalıkları hastanesine acil ilk yardım malzemesi desteği sağladı. Yeryüzü Doktorları Derneği de saldırılarından etkilenen Filistinlilere, sağlık hizmeti desteği veriyor. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Filistin ve Gazze'de fizik tedaviyle rehabilitasyon merkezinin yanı sıra mobil sağlık ekipleri ile hizmet sağlanıyor.