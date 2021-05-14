Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Virüsü kontrol altına almak isteyen hükğmet yetkilileri 6 eyalette OHAL kararı almıştı. Kararlar 3 eyaletin daha eklenmesiyle genişletildi.

Korona virüs salgını nedeniyle ülkenin Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının kapsamını geçtiğimiz hafta Aichi ve Fukuoka'yı da içine alacak şekilde genişleten Japonya’da hükümetten bugün sürpriz bir OHAL hamlesi daha geldi. OHAL'in sürdüğü 6 eyalete ek olarak, Hokkaido, Okayama ve Hiroshima'nın da pazar günü itibariyle OHAL kapsamına alınacağı açıklandı. Tokyo Olimpiyatları öncesinde enfeksiyonların artış eğilimini sürdürdüğü bir ortamda alınan kararla ilgili konuşan korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakan Yasutoshi Nishimura, söz konusu eyaletlerin 31 Mayıs'a dek OHAL kısıtlamalarına tabi olacağını söyledi.

Sürpriz karar

Normal şartlarda Okayama ve Hiroshima'yı, Hokkaido'da halihazırda yürürlükte olan yarı OHAL kapsamına sokmayı planladığı kamuoyuna yansıyan hükümetin son kararı sürpriz olarak karşılanırken, kararın alınmasında Covid-19 konusunda hükümete danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerinin etkili olduğu bildirildi. Son gelişme ile birlikte ülkede OHAL uygulanan eyaletlerin sayısı dokuza yükselmiş oldu.

İkinci kez kapsamı genişletildi

Japonya’da hükümet 25 Nisan'da ülkenin salgın başından bu yana hayata geçen 3. OHAL'ini Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlüğe koymuş, 11 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen kararın süresi 31 Mayıs'a dek uzatılarak kapsamına Aichi ve Fukuoka'da eklenmişti. OHAL kararı kapsamında restoran ve benzeri işletmelerden alkol servisini durdurmaları ve çalışma saatlerini kısıtlamaları talep edilirken, alışveriş merkezlerinden de günlük ihtiyaçların satıldığı bölümler dışında geçici olarak kepenk kapatmaları istenmişti. Şirketlere personelini evden çalışmaya teşvik etme çağrısı yapan hükümet, halka yönelik "evde kal" çağrıları da yinelemişti. Kitlesel etkinliklere katılım da geçici olarak kısıtlanmıştı.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 673 bin 777'ye yükselmiş, ölü sayısı da 11 bin 393'e ulaşmıştı.