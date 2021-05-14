Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Roberto Speranza'nın halihazırda AB ülkeleri, Schengen Bölgesi ülkeleri, İngiltere ve İsrail için 30 Mart’tan bu yana geçerli olan, İtalya'ya girişte seyahatten önce alınmış negatif sonuçlu Covid-19 testi, varışta 5 günlük karantina ve yine test yapılması şartlarından karantinayı 16 Mayıs'tan itibaren kaldıracağı belirtildi. Bu ülkelerden İtalya'ya gelenlerin 5 günlük karantina yapmasına gerek kalmamış oldu.



İtalya, Brezilya'ya seyehat yasağını uzattı

Kararnamede ayrıca Brezilya'ya yönelik seyahat yasağının ise süresini uzattığı belirtildi. Öte yandan, Turizm Bakanı Massimo Garavaglia da yaptığı yazılı açıklamada, belirlenen ülkeler için geçerli olan karantina şartının kaldırması kararını uzun zamandır beklediklerini kaydetti.

Karar tursitleri çekmek için alındı

İtalyan basınında da çıkan haberlerde, turizm sezonuna girilmesi sebebiyle İtalya'nın turistleri çekmek için salgında risk taşımayan ülkelerden gelişlerdeki tedbirleri gevşettiği ifade edildi.