Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki Ramazan Bayramı kutlaması hakkında açıklamalarda bulundu

Biden, söz konusu kutlamayı eşi Jill Biden ile birlikte sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"Kutsal topraklardaki durumun tüm Müslümanlar için zor olduğunu biliyoruz"

Biden, “Ancak bu yıl kutsal topraklardaki durumun, ABD'de yaşayan Müslümanlar da dahil olmak üzere dünya genelinde tüm Müslümanlar için zor olduğunu biliyoruz. Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede onur ve güvenlik içinde yaşamayı hak ediyor. Hiçbir aile evlerinde ya da ibadethanelerinde güvenlikleri için endişelenmemeli. En çok da söz konusu bölgelerde kontrol edemedikleri bir çatışmanın travmasını yaşayan çocukları düşünüyoruz" dedi.

Filistin için ortak çalışma sürdüreceğiz

Biden, Gazze’de dahil İsrail saldırılarının devam ettiği bölgelerde sükunetin sağlanması için taraflar ve diğer bölgesel ortaklarla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.