Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışan kadınlar konusundaki faaliyetlerle ilgili olarak hükumete danışmanlık yapan Blanc, bu durumun özellikle annelerin kariyerlerini kalıcı olarak tehlikeye sokacağını dile getirdi.

ELEMANLARINIZI OFİSE ÇAĞIRIRKEN İYİ DÜŞÜNÜN

Eski çalışma düzenine geri dönülemeyeceğini ifade eden Blanc, “İş yerinde tek yaptığınız, video görüşmeleri yapmak ya da rapor hazırlamaksa bunlar evden de yapılabilir. İnsanlar evden çalışmak istiyorlarsa bırakın çalışsınlar. Şirketler, elemanlarını ofise çağırırken iyi düşünmeli. Tabii ofiste sadece erkekler bulunmalı demiyorum. Bir denge kurulmalı” dedi. Blanc, örnek olmak için kendisinin de evden çalışacağını ifade etti.