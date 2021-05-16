Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Floyd cinayetiyle tekrardan gündeme gelen ırkçı polis eylemlerine bir yenisi de Almanya Frankfurt'ta eklendi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan Selim Çiftçi (34), Alman polisi tarafından şiddete maruz bırakıldı. Şahsın olay yerinde bulunan ablasının durumu açıklamaya çalışıp, kardeşinin sağlık problemiyle alakalı bilgileri ifade etmesine kulak vermeyen polis gaz bombası ve copla Çiftçi'ye saldırmaya devam etti.



"Bana bile biber gazıyla saldırmaya devam ettiler"

Olay anına ilişkin açıklamalarda bulunan mağdur ablası Hatice Götürmen, polise kardeşinin zararsız olduğunu ifade ettiğini söyleyerek, Çiftçi'nin bir yıldır psikoloji sorunlar yaşadığını anlattı. Oğullarının hava alması için dayıları Çiftçi'yi dışarı çıkardıklarını belirten Götürmen, kardeşinin bir anlık krizle kendisini arabadan attığını ve yaralandığını söyledi. O esnada oğulları tarafından çağırılan ambulansı beklerken Alman polisinin olaya müdehale ederek Çiftçi'ye ters kelepçe takmak için şiddet uyguladıklarını anlatan acılı abla, duruma ilişkin açıklamaya yaptığı esnada kendisine de biber gazlarıyla saldırıya maruz kaldığını ifade etti. Oğullarının da dayılarının durumunu açıklamaya çalıştıkları esnada Alman polisinin joplu saldırısına uğradığını söyleyen Götürmen, "Neye uğradığımızı şaşırdık. Kardeşim krize girmesine rağmen saldırganlık sergilemeyen birisi. Polisin orantısız ve acımasız güç kullanması anlaşılır bir durum değildir. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız” dedi.

Olaya ilişkin Alman polisinin yaptığı açıklamada, Çiftçi'nin bir polis memurunu yaraladığı işlemlerin ardından psikoloji kliniğine sevk edildiği belirtildi. Yaşanan arbede ile ilgili Selim Çiftçi'ye ceza davası açıldı. Olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.