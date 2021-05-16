Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin'de kan durmuyor, insanlığın vicdanı yaralanmaya devam ediyor. İşgalci İsrail tarafından sürdürülen hain saldırların durdurulması yönünde çağrılar artarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan skandal bir açıklama daha geldi. Netanyahu, ABD başta olmak üzere uluslarası desteğin arkalarında olduğunu belirtip Gazze'ye yönelik saldırılarının aynı şekilde devam edeceğini açıkladı.

"TÜM KUVVETLE DEVAM EDECEK"

Twitter üzerinden açıklama yapan İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin; savunma, istihbarat ve askeri yetkililerle görüştüğünü ifade etti.

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan eli kanlı Başbakan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların tam kuvvetle devam edeceğini söyleyerek, İsrail'in istediği hedefe ulaşması için zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayıp insanlık dışı tutumuna devam etti.

"BÜYÜK BİR DESTEK VAR"

Operasyonun zaman alacağı konusunu yineleyen Netanyahu, başta ABD olmak üzere uluslararası arenada çokça destek gördüklerini belirterek, "Biz de bunu kullanıyoruz." dedi.

Hamasa'a ait 1000 hedefin vurulduğunu açıklayan İşgali İsrail Başbakanı, çok ciddi zararların verildiğini söyleyerek hedeflerin henüz tamamen ortadan kalkmadığını ifade etti.