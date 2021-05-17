Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 979 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 452 bin 756'ya ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 684'e yükseldiği aktarıldı.

36 milyon 704 bin 672 kişi Covid-19’a karşı aşılandı



Ülkede toplam 36 milyon 704 bin 672 kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 20 milyon 287 bin 403 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

Hedeflediğimiz 4 aşamalı yol haritasında gün itibarıyla yeni bir dönüm noktasına ulaştık

İngiltere hükümeti tarafından bugün itibarıyla İngiltere, Galler ve İskoçya'da uygulanan kısıtlamalar hafifletildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19'un yayılmasını engellemek için halkı sorumlu olmaya devam etmeleri ve tedbiri elden bırakmamaları gerektiği konusunda uyardı. Johnson, "Hedeflediğimiz 4 aşamalı yol haritasında gün itibarıyla yeni bir dönüm noktasına ulaştık, fakat bundan sonraki tüm adımlarımızı büyük bir titizlikle atmalıyız" ifadelerini kullandı.