Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün düzenlenen saldırılarda evleri bombalanan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, sivil savunma ekipleri tarafından 7 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Küçük kızın tedavi için Al-Shifa Hastanesine sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Annesi ve kardeşleri hayatını kaybetti

Saldırıda küçük kızın annesinin ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze’de can kaybı yükseliyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs’tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36’sı kadın olmak üzere 212’ye, yaralıların sayısının ise bin 400’e yükseldiği aktarılmıştı.