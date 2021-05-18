Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 Mayıstan bu yana Gazze'de 212 kişiyi şehit eden İsrail saldırılarını sürdürürken Başbakan Netanyahu güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, ISA Başkanı ve MOSSAD Başkanı katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'yi vurmaya devam etmesi yönünde karar aldıklarını aktardı.

Netanyahu açıklamasında, “Operasyonel planları onayladığım bir durum değerlendirmesini yeni bitirdim. Kararım, hedeflere saldırmaya devam etmektir. IDF iyi gidiyor. Bugün, başka bir üst düzey komutanı ortadan kaldırdı, bir Hamas deniz birimini vurdu ve diğer hedeflerle birlikte Hamas'ın yer altı tünel ağına saldırmaya devam ediyor” dedi.

FİLİSTİN BAŞBAKANI: BM GENEL KURULU'NA BAŞVURACAĞIZ

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in saldırılarını durdurması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na başvuracaklarını söyledi.

"BM Güvenlik Konseyi, maalesef İsrail saldırılarını kınayan ve durmasını isteyen ortak bir tavır takınamadı. Biz de bu nedenle söz konusu kararı alması için BM Genel Kurulu'na başvuracağız. Orada kimse veto hakkına sahip değil" diyen Iştiyye, BM'den 'İsrail'in Filistin topraklarına ve halkına yönelik tüm uygulamalarının yasadışı olduğu' ve 'işgalci devlete karşı cezai yaptırımların bulunduğu' bir karar çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Iştiyye, "Planlı suçlar işleniyor ve bunlar canlı yayında veriliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi bunları görüyor, duyuyor. Biran önce harekete geçmeli." diye konuştu.