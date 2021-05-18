Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi Sözcüsü Muhammed Sabit, kentte düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in santral için kullanılacak akaryakıt girişini engellediğini söyledi. Bu durumun devam etmesi hâlinde ihtiyaç duyulan yakıtın 2-3 gün içerisinde tamamen tükeneceğini ifade eden Sabit, elektrik krizinin muhtemel yıkıcı etkilerinden İsrail'in sorumlu olacağını vurguladı.
Gazze her an karanlığa gömülebilir
18.05.2021 - 04:43 | Son Güncelleme: 18.05.2021 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan elektrik santralinin, İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle 2-3 gün içerisinde elektrik üretimini durduracağı açıklandı.
Etiketler : gazze,gazze israil,gazze elektrik,
790165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/790165.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER