Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi Sözcüsü Muhammed Sabit, kentte düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in santral için kullanılacak akaryakıt girişini engellediğini söyledi. Bu durumun devam etmesi hâlinde ihtiyaç duyulan yakıtın 2-3 gün içerisinde tamamen tükeneceğini ifade eden Sabit, elektrik krizinin muhtemel yıkıcı etkilerinden İsrail'in sorumlu olacağını vurguladı.