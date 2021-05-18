Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi Sözcüsü Muhammed Sabit, kentte düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in santral için kullanılacak akaryakıt girişini engellediğini söyledi. Bu durumun devam etmesi hâlinde ihtiyaç duyulan yakıtın 2-3 gün içerisinde tamamen tükeneceğini ifade eden Sabit, elektrik krizinin muhtemel yıkıcı etkilerinden İsrail'in sorumlu olacağını vurguladı.