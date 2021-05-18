Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’nin Harlow kentinde 80 yaşındaki bir kadın, 6 Mart’ta evinde düşerek Princess Alexandra Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadın üç gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Kocası, hastaneye gidip eşine ait özel eşyaları aldığında, nişan ve düğün yüzüklerinin eşyalar arasında olmadığını fark etti.

Polis, kadın hastaneye gittiğinde yüzüklerin takılı olduğunu, tedavi süresinde de çıkarılmadığını bildirdi.

Olayı soruşturan polis memuru Daniel Burns, “Bu iki yüzüğü ona, kocası ABD’den 19.000 dolara satın almış. Ama kendisi için manevi değeri çok daha yüksekmiş” dedi.

Kocasının, yüzüklerin çalınmasıyla yıkıldığını belirten polis, fotoğrafını paylaşarak nerede oldukları ya da satmaya çalışan kişilerle ilgili olarak bilgisi olanların kendilerine başvurmasını istedi.