Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel saatle 13.00 sularında, Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde bulunan 355 metre yüksekliğindeki SEG Plaza'nın sallanmaya başladı. O ana şahit olan vatandaşlar dehşete kapılarak panikle etrafa kaçışmaya başladı. Shenzhen Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir depremin kaydedilmediği aktarıldı.

ÇİN'DEKİ EN YÜKSEK 104. BİNA

Sarsıntı sonrası plazanın boşaltıldığı ve kapatıldığı belirtilirken, itfaiye ve polisin olayı incelediği belirtildi. Yapımı 2000 yılında tamamlanan gökdelenin, Çin'deki en yüksek binalar arasında 104. sırada bulunduğu öğrenildi.