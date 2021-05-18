Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla Şam Kapısı’nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere İsrail polisi müdahalede bulundu.

Müdahalede ses bombası ve plastik mermi kullanılırken, Filistinli gençlere TOMA ile tazyikli ve pis su sıkıldı.

Bir kişi plastik mermiyle yaralanırken, 3 kişi de gözaltına aldı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmış ve 9 kişi ölmüştü.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirerek, 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 213 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Gazze'de şehit sayısı 213'e yükseldi Son dakika haberine göre; İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 213'e yükseldi.