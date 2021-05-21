Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de ofisini vurduğu Amerikan menşeili Associated Press'in (AP) muhabiri Emily Wilder, sosyal medyada İsrail'i eleştiren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle işinden oldu. AP'nin çalışanlarına gönderdiği ve sosyal medyada paylaşılan e-postada, Wilder'ın artık kurumla ilişkisinin kalmadığı belirtildi.

WASHINGTON POST'A ANLATTI

Washington Post gazetesine konuşan Wilder, AP'nin sosyal medya kullanım ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiğini, ancak hangi ilkeleri ihlal ettiğinin kendisine açıklanmadığını söyledi. Yahudi olduğunu ve aktivist kişiliğini hiçbir zaman saklamadığını kaydeden Wilder, Stanford Üniversitesindeki öğrenciliği döneminde "Filistin'e Adalet İçin Öğrenciler" ve "Barış İçin Yahudilerin Sesi" gibi kulüplerde aktif görevler aldığını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını her zaman eleştirdiğini ifade etti.

"ALEYHİMDE KAMPANYA YÜRÜTTÜLER"

3 Mayıs'ta AP'de işe başladığını belirten Wilder, son dönemde İsrail'in özellikle Şeyh Cerrah Mahallesi'nde uyguladığı işgal politikasını ve medyanın bu süreci ele alma biçimini eleştiren tweetlerinin bazı çevrelerce aleyhinde kampanyaya dönüştürüldüğünü söyledi.

Wilder, "İsrail demek ama asla Filistin dememek, savaş deyip asla kuşatma ya da işgal dememek siyasi tercihlerdir fakat medya bu tür net tercihlerini 'taraflı' uyarısı koymadan her zaman kullanıyor." şeklindeki paylaşımlarını örnek gösterdi.