Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mutfak kültüründe böcek yemenin pek yaygın olmadığı Japonya'da atıştırmalık böcek satılan otomat, meraklılarından yoğun ilgi görüyor. Tokyo'nun en işlek caddelerinden birine yerleştirilen otomatta, hamam böceğinden çekirge çeşitlerine, eşek arısından tarantulaya kadar farklı seçenekler sunuluyor. Böceklerin fyatları ise 450 yen (yaklaşık 35 lira) ile 2600 yen (yaklaşık 200 lira) arasında değişiyor.

Otomat, bölgeden geçenlerden yoğun ilgi görürken, sadece fotoğrafını çekmek ya da bu ilginç fikre tanıklık etmek için otomatı ziyaret edenler de oluyor.

"EĞLENCESİNE GELDİK"

Bir arkadaşıyla birlikte böcek otomatını görmeye gelen 28 yaşındaki Ken Mitsuke, böcek yemediğini ancak ilk kez otomatı ziyaret ettiğini söyledi. Mitsuke, "Covid-19 salgını nedeniyle yapacak bir şey yok. Sıkıldık ve eğlencesine geldik" şeklinde yanıt verdi.

Otomatı ilk kez ziyaret eden 67 yaşındaki Higashi Okazawa da "Lezzetli gözüküyor mu?" şeklindeki soru karşısında, "Her gün hiç aksatmadan yerim... Tabii ki şaka yapıyorum!" ifadelerini kullandı.

"ÇITIR ÇITIR BİR KIVAMI VAR"

Aldıkları çikolata kaplı ipek böceğini deneyen 21 yaşındaki Shouta Ono ve 28 yaşındaki Tomoharu Okazaki ise , "Çıtır çıtır bir kıvamı var. Acı bir lezzette, ancak tadı güzel" yorumunda bulundu.