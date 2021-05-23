Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Gansu eyaletinde düzenlenen dayanıklılık koşusunda ani sıcaklık düşüşünden kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 yarışmacı hayatını kaybetti.

Yüksekliği 3000 metreyi bulan ve dar dağ yollarını da kapsayan 100 kilometrelik dayanıklılık koşusunda şiddetli dolu yağışı, yağmur ve fırtına etkili oldu. Maratona katılanların tecrübeli koşucular olduğu kaydedilirken, bölgeyle ilgili meteoroloji tahminlerinde herhangi bir uyarı bulunmaması nedeniyle yarışmacıların zorlu hava koşullarına dayanıklı herhangi bir teçhizat edinmeden dağlık araziye çıktıkları belirtildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA 1200'DEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Koşucuların yardım talebinde bulunması sonrası yarışma durduruldu ve bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi. Çalışmalara 1200'den fazla kişi katıldı.

Toplam 172 kişinin katıldığı maratonda 151 koşucunun kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtilirken, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

ARAŞTIRMA İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Yarışmanın düzenleyicisi olan Baiyin kenti Belediye Başkanı Zhang Şuchen, özür dileyerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Xuchen, hava koşullarındaki ani değişiklik nedeniyle olayın yaşandığını ve eyaletin olayı araştırmak için özel bir ekip kurduğunu söyledi.