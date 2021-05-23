Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında Rusya, Arjantin ve Seyşeller’e, İsrail vatandaşlarının ve İsrail’de ikamet edenlerin seyahat etmeleri yasaklandı.

DAHA ÖNCE TÜRKİYE DAHİL BAZI ÜLKELER İÇİN YASAK GETİRİLMİŞTİ

İsrail daha önce Türkiye de dahil Ukrayna, Etiyopya, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Meksika gibi bazı ülkelere seyahat yasağı getirmişti. Açıklanan ülkelere gitmek zorunda olan İsrailli ve İsrail’de ikamet edenlerin ülkedeki istisnalar komitesine başvurmaları gerekiyor.

Bakanlık, halka gerekli olmadığı sürece yurt dışına gitmemelerini tavsiye ederken, aşılanmış ve taburcu olanlar dahil olmak üzere İsrail’e seyahat eden bütün yolcuların zorunlu karantinaya girmelerinin altını çizdi.