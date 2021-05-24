Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Rusya’nın Novosbirsk bölgesinde Moshkovo’daki sirkte dişi aslan, şov sırasında insanların gözleri önünde eğiticisine saldırdı.

Vega ve Santa adlarındaki aslanlar ringde boğuşurken aniden Vega, ringe giren eğiticisi Maxim Orlov’a yöneldi.

Maxim ve ring dışındaki görevliler, saldırgan aslanı sopalarla uzaklaştırdı. Ardından ikinci kere saldırıya uğrayan Maxim, kendisini ring dışına zor attı.

EĞİTİCİ YARALANDI

Kol ve bacağından yaralanan eğitici, hastaneye kaldırıldı.

Aralarında çocukların da olduğu ziyaretçiler, olayı dehşet dolu gözlerle takip etti, hamile bir kadın şok geçirdi.

Hastanede bandajlar içinde açıklama yapan Maxim, “Bu tür olaylar çok nadiren yaşanır. Ama neticede hayvan hayvandır. Beş yaşındaki Vega eskiden beri saldırgandır. Bugünkü saldırıdan dolayı bir daha gösterilerde kullanılmayacak. Onu hayvanat bahçesinde bir yavru aslanla değiştirmeye çalışacağız” dedi.