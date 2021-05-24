Kuala Lumpur'daki metro hattında iki tren çarpıştı. FEci kaza sonrası bölyege sağlık ve kurtarma ekipleri geldi. Ekipler yaralanan 213 kişiyi hastanele kaldırdı..
Kazanın ardından basına konuşan Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong, test sürüşü yapan boş trenin raydan çıkarak karşıdan gelen yolcuların olduğu trenle çarpıştığını açıkladı.
Çarpışmanın yerel saatle 20.33'de meydana geldiğini belirten Bakan Wee, 166 kişinin hafif, 47 kişinin ise ağır yaralandığını kaydetti.
Ulaştırma Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek, halktan sakin olmalarını istedi.