Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Biden'ın, Sisi'ye Gazze'deki ateşkes için ABD ile yapılan başarılı diplomasi ve iş birliği için teşekkür ettiği bildirildi.

İki liderin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlanması ve Hamas yerine bölgedeki halkın yararına olacak şekilde Gazze'nin yeniden inşası konusunda görüş alışverişinde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, "Biden, Dışişleri Bakanı Antony Bilinken'dan bölgeye bu ihtiyaçlar için bir ziyaret gerçekleştirmesini istediğini söyledi." bilgisi paylaşıldı.

HEDASİ BARAJI'NI DA GÖRÜŞTÜLER

Biden'ın görüşmede Büyük Hedasi Barajı konusunda Mısır'ın Nil Nehri sularına erişimi için endişelerini anladığını bildirdiği ve Mısır, Sudan ve Etiyopya'nın meşru ihtiyaçları doğrultusunda bir diplomatik çözüm vurgusu yaptığı aktarıldı.

LİBYA VURGUSU!

İki liderin Libya'da aralık ayında yapılması planlanan seçimlere desteğini de vurguladığının belirtildiği açıklamada, "İki lider, tüm yabancı askeri güçlerin Libya'dan çıkarılması gerektiğini vurguladı." bilgisi paylaşıldı.

BU HAFTA İKİNCİ GÖRÜŞME

Biden ve Sisi, 20 Mayıs Perşembe günü telefonda görüşmüş ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapmıştı. Aynı gün içinde Gazze'de ateşkes duyurulmuştu. Bugünkü telefon görüşmesiyle Biden ve Sisi 1 hafta içindi ikinci kez telefonda görüşmüş oldu.