Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan Japonya'ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı.

SEYEHAT UYARISI 4. SEVİYEYE YÜKSELTİLDİ

Japonya'ya yönelik seyahat tavsiye uyarısı 4. seviyeye yükseltilirken, ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (CDC) de benzer bir açıklama geldi. Açıklamada, "Japonya'daki mevcut durum nedeniyle, tamamen aşılanmış yolcular bile Covid-19 mutasyonlarını kapma ve yayma riski altında olabilir. Japonya'ya her türlü seyahatten kaçınılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

ABD'Lİ SPORCULARI ETKİLEMEYECEK

Ancak ABD Olimpiyat Komitesi (USOPC) yetkilileri, seyahat uyarısının ABD'li sporcuların Olimpiyat Oyunlarına katılımlarını etkilemeyeceğini belirtti. Yetkililer, sporcuların Japonya'daki oyunlara güvenli bir şekilde katılabileceklerinden emin olduklarını ifade etti.

OLİMPİYATLARA SAYILI GÜN KALDI

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Tokyo Olimpiyatları'nın açılışına sayılı günler kala ülkede Covid-19 vakalarında yeterli düşüşün sağlanamaması, dev organizasyonu Japonya ve dünya kamuoyunda yeniden tartışma konusu haline getirmişti. Bazı kesimler ülkeye 11 bin sporcuyu çekecek etkinliğin salgın nedeniyle iptal edilmesi gerektiği yönündeki taleplerini dile getirmişti. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise organizasyonun erteleme kararının ardından planlandığı haliyle ve güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelemişti.