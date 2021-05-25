Düğün için bir Boeing 737 uçağı kiralandı, Madurai’den kalkan uçağa gelin ve damadın yanı sıra 160 davetli bindi. Şehrin bağlı olduğu Tamil Nadu eyaletinde düğünlere en fazla 50 kişi katılabiliyor. Uçakta düğün yapıldığı, fotoğraf ve görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıktı. Uçakta hiç kimsenin maske takmaması ve sosyal mesafeye riayet edilmemesi tepki çekti. Havaalanı idaresi, uçakta düğün yapılacağına dair kendilerine haber verilmediğini bildirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü adındaki üst kuruluş da gelin ve damatla birlikte tüm davetliler aleyhinde suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Hava yolu şirketi SpiceJet de bir seyahat firmasının yolcular için Madurai’den Bangalore’a gitmek üzere uçakta yer ayırttığını açıkladı.
Hindistanlı çift, koronavirüs kısıtlamalarından kurtulmak için uçakta evlendi
25.05.2021 - 12:39 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan, halen dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor. Günde 250.000 civarında yeni vaka görülen ülkede şimdiye kadar salgından ölenler 300.000’i geçti. Salgın sebebiyle sıkı koronavirüs tedbirleri uygulanınca Rakesh ve Dakshina çifti uçakta düğün yaptı.
Etiketler : hindistan,koronavirüs,düğün,
791052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/791052.aspx
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