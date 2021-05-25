Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düğün için bir Boeing 737 uçağı kiralandı, Madurai’den kalkan uçağa gelin ve damadın yanı sıra 160 davetli bindi. Şehrin bağlı olduğu Tamil Nadu eyaletinde düğünlere en fazla 50 kişi katılabiliyor. Uçakta düğün yapıldığı, fotoğraf ve görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıktı. Uçakta hiç kimsenin maske takmaması ve sosyal mesafeye riayet edilmemesi tepki çekti. Havaalanı idaresi, uçakta düğün yapılacağına dair kendilerine haber verilmediğini bildirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü adındaki üst kuruluş da gelin ve damatla birlikte tüm davetliler aleyhinde suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Hava yolu şirketi SpiceJet de bir seyahat firmasının yolcular için Madurai’den Bangalore’a gitmek üzere uçakta yer ayırttığını açıkladı.