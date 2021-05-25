Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) Facebook aleyhine açtığı davanın, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görülmesinin ardından, ABD'de merkezli şirkete para cezası kesildi.

YASAKLANAN İÇERİKLERE FACEBOOK ÜZERİNDEN ULAŞILIYOR

Rusya'da yasaklanan içeriklere Facebook üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Facebook’a 26 milyon ruble (yaklaşık 3 milyon TL) para cezası verdi.

Ülkede daha önce de benzer ihlaller nedeniyle Twitter, Instagram ve TikTok’a da para cezaları verilmiş ve çeşitli yaptırımlar uygulanmıştı.