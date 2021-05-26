Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika'da koronavirüs ile birçok farklı aşıyla mücadele ediliyor. Bunlardan biri olan Johnson and Johnson firmasının aşısıyla ilgili yeni bir karar varıldı. Bundan böyle bu aşı, ülkedeki 41 yaşından küçüklere vurulmayacak. Sebebi ise aşının yapıldığı 40 yaşından küçük bir kadının kanda pıhtılaşma sonrası hastaneye kaldırılması ve 21 Mayıs'ta hayatını kaybetmesi...

Öte yandan, Belçika Sağlık Bakanlığı, Avrupa İlaç Ajansından (EMA) kadının ölümünün aşıyla ilgili olup olmadığını araştırmasını talep etti. EMA'dan gelecek cevaba kadar aşı sadece 41 yaşından büyüklere yapılacak

EMA, daha önceki açıklamalarında, ABD'de görülen vakaların ardından aşıyla kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağ bulunabileceğini ancak bunların çok nadir görülen yan etkiler arasında bulunduğunu ve aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu açıklamıştı.