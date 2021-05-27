Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Natasha Prayag isimli kadın, Londra’daki evinin kapısını açık bırakıp arabasına gitti. Prayag, döndüğünde çamaşır makinesinin içinden kendisine bakan bir tilki gördü.

Hemen fotoğrafını çeken kadın, “Doğrusu beyler, çamaşır makineme bir tilki sıkışmış. Gerçek bir tilki” ifadesiyle fotoğrafı Twitter’da paylaştı. Tilkiyi tatlı sözlerle evden çıkarmayı başardığını ifade eden Prayag, tilkinin bir süre evin önünde durduktan sonra açık kapıdan yeniden eve girdiğini belirtti.

EVDE YABANİ HAYVAN BULURSANIZ GÖREVLİLERLE TEMASA GEÇİN

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği’nin (RSPCA) sözcüsü, bunun alışılmadık bir durum olduğunu bildirdi. Sözcü, evinde yabani hayvan bulanların onları kendilerinin çıkarmaya çalışmamalarını, kurtarma görevlileriyle temasa geçmelerini istedi.