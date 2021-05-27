Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir nevi "sanal döviz" olarak adlandırılan kripto para borsası, grafiğinin belli bir süre yüksek seyretmesinin ardından ciddi oranda yatırımcıyı kendine yönlendirmeye başarmıştı. Fakat Elon Mask'ın enerji miktarının fazla olması sebebiyle Tesla’nın satışlarında kripto para kabul etmeyeceği açıklamalarıyla birlikte halihazırda devam eden düşüş grafiğinde hızlanma başlamasının ardından yatırımcısı için oldukça riskli bir hal aldı. Yatırımcılarını kara kara düşündüren kripto para ile ilgili uzmanlardan panik yapılmaması yönünde tavsiye verildi.

PANİK SATIŞI YAPMAKTAN KAÇININ

Kripto para borsasına yönelik açıklama yapan Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, yatırım yapılan kripto paranın düşük seviyelere gelmesi halinde panik satışı yapmaktan kaçınılması gerektiğinn altını çizerek, bu grafiğin sürekli aşağı seyretmeyeceğini, mutlaka bir süre sonra toparlayacakğını ifade etti.

Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Gündoğdu, son haftalarda sert düşüşler yaşayan kripto paralar hakkında değerlendirmede bulundu.

KRİPTO PARANIN ARKASINDA NE VAR?

Gündoğdu, konuya ilişkin, normal para birimlerine bakıldığı zaman arkasında devletlerin sağladığı güveni, içsel değeri görülebildiğini vurgulayarak; siyasi, ekonomik ve sosyal koşullar paranın değerinin artmasında ya da azalmasında rol oynadığını belirtti.

Kripto parayla alakalı; "Arkasında ne var? Elektriğin üretimine göre mi, kodların sırasına göre mi değer kaybediyor?" gibi sorulara cevap veren Doç. Dr. Gündoğdu, Bu soruların cevabının hayır olduğunu vurgulayarak, asıl meselenin alıcıyla satıcının oluşturduğu bir güven mekanizmasından ibaret olduğunu ifade etti. Kripto paranın bir beklenti mekanizması üzerine kurulduğuna dikkat çeken Gündoğdu, kripto paraların içsel değerinin olmadığını, yazılım tarafından üretilmiş madencilik işlerini normal para gibi kesinlikle değerlendirmemek gerektiğini belirtti.

"10 BİNİ AŞKIN KRİPTO PARA VAR"

Kripto para denildiği zaman akla ilk olarak Bitcoin’in geldiğini ifade eden Gündoğdu, dünya genelinde 10 bini aşkın sayıda kripto para olduğunu ifade etti. Kod yazmasını bilen ve belli bir değer üretebilen herkesin kripto para üretebileceğini kaydeden Gündoğdu, kripto paralardan ilk 10 tanesinin çok yüksek hacimli olduğunu söyleyerek, yüksek hacimden kastının; istenilen zaman eldeki kripto paranın satabilmesine imkan sağlamak olduğunu dile getirdi. Gündoğdu, çok daha sığ bir kripto paraya yatırım yapıldığında, bunun çok rasyonel bir yatırım olmayacağına dikkat çekip bu tarz paralardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Çok iyi kurgulanmamış şirketler kriz zamanlarında çürük elma misali döküldüklerini ifade eden Aysel Gündoğdu, kripto paralarda da aynı durumun söz konusu olduğunu söyleyerek, düşünülmesi gerekenin; iyi olanları araştırıp yüksek risk olduğunu bilerek yatırım yapma bilincine sahip olmak olduğunu dile getirdi.



"KOLAY PARA KAZANMANIN HIRSINA YENİK DÜŞÜLÜYOR"

İsteyen herkesin kripto paralara yatırım yapabileceğini kaydeden Gündoğdu, Kripto paralar yüksek risk barındırdığı için kaybettirdiğinde yaşam kalitesini düşürecek miktarlarla yatırım yapılmaması ve kaybetmenin göze alınabileceği rakamlarla bu piyasaya girmek gerektiği uyarısında bulundu. "Bu kadar risk varken neden bu piyasaya gireyim?" diye düşünenlere cevap olarak, "Çevrenizden olumlu örnekler duydukça bu adrenalin sizi sisteme çekiyor. ‘Ahmet Bey, 100 bin lira yatırıp 200 bin lira kazanmış, arabasını yenilemiş’ bunun gibi duyumlar davranışsal ekonomide insanlar arasında sürü psikolojisi oluşturuyor. Ancak gene de bu sistem bir koyup beş alınacak bir sistem değil. Kripto para konusu Türkiye’de yanlış anlaşıldı. Kripto paralar aracıyı ortadan kaldıran, çok kolay transfer yapma imkanı sağlayan paralardır. Ülkemizde insanlar kolay para kazanma hırsına yenik düştükleri için, kayıpla karşılaştıklarında sosyal sıkıntılar yaşayabiliyorlar." dedi.

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