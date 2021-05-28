Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da salı günü yapılan oylamada kabul edilen 'sağlık kartı' uygulaması yasa tasarısı, bugün de Senatodaki oylamada 85'e karşı 208 oyla kabul edildi.

30 EYLÜL'E KADAR GEÇERLİ OLACAK

Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle kbul edilen uygulama, toplu etkinliklere katılmak için negatif test sonucu veya aşı belgesi ya da daha önce pozitif olduysa iyileştiğini gösteren bir belge beyan etmeyi zorunlu tutuyor.

1 Haziran'da kademeli geçiş dönemine başlayacak Fransa'da uygulamanın 30 Eylül'e kadar geçerli olacağı bildirildi. Sağlık kartı uygulaması, sadece mesafe, maske ve hijyen önlemlerinin alınamadığı toplu etkinliklerle sınırlanacak.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Uygulama, kişisel özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle Fransızlar tarafından oldukça eleştirilmişti. Muhalefetteki sol partiler, hükümete muğlak dayanaklarla önemli yetkiler verdiği gerekçesiyle yasayı Anayasa Konseyine taşıyacağını duyurdu.

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SON 24 SAATTE 13 BİN 933 YENİ VAKA

Yeni yasa eleştirilirken Fransa'da son 24 saate 13 bin 933 yeni vaka tespit edildi. Yapılan açıklamda ise 146 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece son rakamlara göre Kovid-19 salgınında Fransa'da toplam can kaybı sayısı 109 bin 194'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı ise 13 bin 933 artışla 5 milyon 635 bin 629'a yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,3'e düştü.

24,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ülkede Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 24 milyon 564 bin 418'e çıktı, bunlardan 10 milyon 321 bin 847'sine ikinci doz uygulandı.

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