Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 24 saatte 4 bin 182 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 477 bin 705'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 768'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede toplam 38 milyon 871 bin 200 kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 24 milyon 478 bin 52 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

Covid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırıldığı İngiltere'de vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı. İngiltere hükümeti tarafından yayınlanan resmi verilerde, ülkede 1 Nisan'dan bu yana ilk kez günlük vaka sayısının 4 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

İngiltere, "Janssen" Covid-19 aşısına onay vermişti

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın (J&J) Covid-19'a karşı geliştirdiği tek dozluk "Janssen" aşısının ülke genelinde kullanımına izin verildiğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından Janssen aşısı, İngiltere'de kullanımı onaylanan 4. aşı olmuştu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanları bu korkunç virüsten korumak için onaylanmış 4 güvenli ve etkili aşımız var" ifadelerini kullanmıştı. Hancock, yeni aşının tek doz olarak uygulanmasının "Covid-19 aşılarına teşvik konusunda önemli olduğunu" belirtmişti.

28 mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de son 24 saatteki koronavirüs vaka sayıları açıklandı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 593 bini geçti Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de son 24 saatte virüs sebebi ile ölenlerin sayısı 1336 artarak 593 bin 293'e yükseldi.