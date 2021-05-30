Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, 31 Mayıs-7 Haziran'da uygulanacak yeni Bakanlar Kurulu kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu tarihlerde 23.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yasak saati kısaltıldı

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm sektörler 08.30-20.00 saatlerinde, restoran, kafe, pastane ve büfeler ise 06.00-22.30 saatlerinde hizmet verebilecek. Marketler 07.00-22.00 saatlerinde açık olacak.

İkinci doz aşısını olanlar karantinasız girebilecek

Saner, turizmde en önemli açılımı oluşturacak "ikinci doz" aşılarını da yaptıran kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine yönelik çalışmaların tamamlandığını ve bu uygulamanın 4 Haziran'dan itibaren başlanacağını açıkladı.

PCR testi negatif çıkarsa ülkeye girebilecek

İkinci doz aşısını yaptıranların KKTC'ye gelişlerinde son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonucu ve aşı belgelerini ibraz etmeleri gerekecek

Havaalanında tekrar PCR yaptırılacak ve sonucun negatif olması halinde ülkeye karantinasız girebilecek.

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