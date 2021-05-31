Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’nin Wiltshire kentinde Jon Tribbeck’in (51) arabasının plakasına bal arıları üşüştü.

Elektrik teknisyeni Tribbeck, olay ile ilgili: “Sabah 9’da komşum kapımı çaldı ve ‘Arabanı gördün mü?’ diye sordu. Baktığımda dehşete kapıldım, plakanın olduğu bölüm tamamen arılarla doluydu. Korku filmi gibiydi.” dedi.

BAL ÜRETİCİSİ YARDIMA YETİŞTİ

İki çocuk babası Tribbeck, arılardan dolayı civardaki bir bal üreticisiyle temasa geçti.

Koruyucu kıyafetler içindeki balcı, arıları plakadan uzaklaştırdı.

Plakasında özel bir şey olmadığını ifade eden Tribbeck, arıların niçin üşüştüğüne anlam veremediğini söyledi.