Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askeri gemide, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı açıklarında iken yangın çıktığı belirtildi.

TAMAMEN BATTI

Yaklaşık 20 saat süren kurtarma çalışmalarının neticesiz kalması üzerine geminin tamamen battığı ifade edildi.

İran ordusundan yapılan açıklamada, gemideki tüm mürettebatın kurtarıldığı aktarılırken, yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

Hark'ın 40 yıldır İran Deniz Kuvvetlerinde bulunduğu ve en büyük tonajlı gemi olduğu belirtiliyor.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi için 7 kişi adaylık izni aldı İran'da 18 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için başvuruda bulunan 592 kişiden yalnızca 7 isme adaylık izni çıktığı bildirildi.

İran'dan İsrail ile normalleşme sürecine giren Arap ülkelerine uyarı İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerine çağrıda bulunarak, "Filistin davasına açıkça ihanet eden bazı Arap ülkelerinin nefret toplayan, yozlaşmış liderlerini uyarıyoruz. Son olayları derinlemesine gözlemleyerek analiz edin ve geleceği hesap edin." ifadelerini kullandı.