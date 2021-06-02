Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını süresince çoğu bilim adamı, D vitamini alınmasının insanların hastalığa yakalanması ya da hastalıktan ölmesini önleyeceğini ifade etmişti.

KORUMA SAĞLAMIYOR

Kanada’nın Quebec eyaletinde McGill Üniversitesi’ndeki araştırmada ise D vitamininin Covid-19’a karşı koruma sağlamadığı ifade edildi.

11 ülkede Covid-19 teşhisi konulmuş 4.134 kişi İle hastalığa yakalanmamış 1.284.876 kişi üzerinde yapılan araştırmada ezber bozan sonuçlar ortaya çıktı.

VİRÜSE YAKALANMAYA ETKİ ETMİYOR

Araştırmacılara göre, virüse yakalanma konusunda vücutta D vitamini seviyesinin yüksek ya da az olması arasında fark yok.

Üniversitede bulaşıcı hastalıklar ve tıbbi mikrobiyoloji dalında öğretim görevlisi Dr Guillaume Butler-Laporte, D vitamini düzeyi yüksek hastaların enfeksiyonu ağır geçirmeleri veya hastanelik olma ihtimalinin de daha az olmadığını ifade etti.

Salgında aşırı D vitamini kullanımına dikkat Uzm. Dr. Aysun Özbek, salgın sürecinde bağışıklığı güçlü tutmak adına vitaminlerin, özellikle D vitamini ile gıda takviyelerinin kontrolsüzce kullanılmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

İngiltere koronavirüse karşı geniş kapsamlı D vitamini testlerine başlıyor Güneş ışığından elde edilen D vitaminin yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı etkisi bilim dünyasında tartışılan önemli konulardan birini oluşturuyor. Bir milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan pandemiye karşı aşı bulunana kadar herhangi etkili tedavi bulunması acil önem taşıyor. Bu kapsamda İngiltere, dünyadaki en geniş kapsamlı D vitamini deneylerinden birini başlatacağını açıkladı. Daha önce yapılan araştırmalar, D vitaminin corona virüsün verdiği zararı ve ölümleri azaltabileceğini ortaya koymuştu.

D vitamini koronavirüsle savaşmaya yardımcı mı? Bilim insanları, yeni tip corona virüsten iyileşme oranı ile D vitamini seviyeleri arasında potansiyel bir bağlantıyı araştırıyor. Trinity College Dublin tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışmada, D vitamini takviyesi alan yetişkinlerin göğüs enfeksiyonlarında yüzde 50 düşüş gördüğü bulundu.