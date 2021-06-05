Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında yaklaşık bir buçuk yıldır alınan önlemler, aşılamanın artması ile birlikte yavaş yavaş gevşetiliyor. Birçok Avrupa ülkesinde okullar açıldı, restoranlar müşteri kabul etmeye başladı. Tatil sezonunun gelmesi ile birlikte turizm açısından da hareketlilik yaşanıyor. Otelleri konaklamaya açanlar olduğu gibi ülkeye girişte karantina uygulamasını kaldıranlar da var.

ALMANYA

Almanya'da 100 bin kişide yeni vaka sayısına işaret eden haftalık insidans değeri 30’un altına düştü. Bu değer, son olarak 13 Ekim’de kaydedilmişti. Ülkedeki günlük yeni vaka sayısı ise 3165'e geriledi.

Vaka sayılarında yaşanan düşüşle birlikte yerel yönetimler tedbirleri gevşetti. Birçok turistik bölgede oteller yeniden açıldı, konaklama hizmetleri yeniden sağlanmaya başlandı. Başkent Berlin’de ise otellerin 11 Haziran tarihinde açılması planlanıyor.

İspanya, İtalya, Yunanistan ve İsviçre gibi Almanların en popüler turizm rotalarında tatil yapıp ülkeye geri dönen yolculara karantina uygulanmıyor, sadece havayolu ile seyahat edenlerin ülkeye girişte negatif PCR testi ibraz etmesi gerekiyor. Bu durum, turizm açısından ülkede bu yaz büyük hareketlilik beklentisini artırıyor.

YUNANİSTAN

Turizm sezonunu Avrupa'da en hareketli geçiren ülkelerden olan Yunanistan'da sezon açıldı, ziyaretçiler ülkeyi ziyaret etmeye başladı. Girişlerde karantina zorunluluğunun olmaması ile kafelerin, restoranların ve müzelerin açık olması Avrupalıların tercihini bu yönde kullanmasına neden oluyor. Gece 12:30’dan sabah 05:00’e kadar ise sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

HOLLANDA

Karantina zorunluluğunun devam ettiği Hollanda'ya gitmek isteyenler, negatif PCR testi ibrazı ile birlikte 10 günlük karantinaya girmeyi göze almak zorunda. Oteller, mağazalar, restoranlar açık; sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırıldı.

Hollanda'da 3 aydır süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Hollanda'da Kovid-19'la mücadele kapsamında 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Buna göre restoran ve mağazalar belli koşullarda hizmet verecek, ev ziyaretlerine izin verilecek, camilerde teravih kılınabilecek.

İSPANYA

Ülkeye AB ve Schengen bölgesi ülkelerinden girişte herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor, sadece 'riskli' olarak belirtilen ülkelerden gelen yolcuların test yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Turistlerin en popüler tercih yerlerinden olan Mallorca'da gece sokağa çıkma yasağı 7 Haziran’da kaldırılacak.

FRANSA

Fransa'ya girişte PCR testi zorunluluğu devam ederken, ülkede saat 21.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Restoranlar ve mağazalar ise bir süre önce yeniden açıldı, otellerde de konaklamalara izin veriliyor.

İTALYA

Kapalı yerlerde maske takma zorunluluğunun devam ettiği İtalya'da sokağa çıkma kısıtlaması gece 23.00'te başlıyor. Ülkeye girişlerde ise negatif PCR testi gösterme zorunluluğu sürüyor.

PORTEKİZ

Restoranların, barların, sinema ve tiyatroların gece 22.30'a kadar açık olduğu Portekiz'de AB ülkelerinden gelen yolculara PCR testi zorunluluğu dışında bir kısıtlama uygulanmıyor. (DW Türkçe)

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 155 milyonu aştı Koronavirüsle mücadelede dünya ciddi bir sınav veriyor. Doğru ve zamanında tedavi yöntemleriyle vakalarda umutlandıran oranda iyileşmeler görülüyor. Öyle ki dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 155 milyonu geçti.

Dünyada 1.9 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar 1,7 milyar dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi. Türkiye, dünya genelinde 28 milyon 172 bin 197 doz ile 10. sırada yer alıyor.